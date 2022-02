O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deu prazo de três dias para que o Instituto Estadual de Florestas (IEF) se manifeste sobre indícios de irregularidades constatadas pelo órgão no projeto de concessão do Parque Estadual do Ibitipoca, localizado no município de Lima Duarte.

O MPMG quer que o IEF assine um Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) para sanar os problemas encontrados no processo, que pretende transferir a gestão do Parque à iniciativa privada pelos próximos 30 anos.

De acordo com o Promotor de Justiça, Madson da Cunha, o Instituto deve anular as modificações feitas no Plano de Manejo do Parque Estadual do Ibitipoca e não deve concluir o processo de concessão até que as comunidades que vivem no entorno do Parque sejam ouvidas. O MPMG quer, ainda, que a eleição dos membros do Conselho Consultivo do Parque sejam anuladas e um novo pleito seja realizado.

