A Operação Lava-Jato, do Ministério Público Federal, MPF, foi iniciada em 2014, com o objetivo de apurar e combater a corrupção na Petrobras. Desde então, foi responsável por mais de 500 prisões e mandados de busca e apreensão.

Os desgastes da operação iniciaram quando o site Intercept Brasil, em 09.06.2019, divulgou irregularidades, com suspeitas de prejuízos ao princípio da imparcialidade e do juiz natural.

Agora, em 2020, causa surpresa e gera suspeitas seus integrantes rejeitarem compartilhar os dados da tarefa. Os temores vão desde o uso indevido das informações até a sua utilização para alcançar fins políticos (alheios ao interesse público), pois a força tarefa já nomeou Sérgio Moro ministro e, no atual momento, já se cogita a sua candidatura a presidente da República em 2022.

Nesse contexto, no dia 28.07, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em live, com o grupo Prerrogativas, disse ser seu objetivo unificar o MPF, eliminar grupos de privilegiados, buscar fazer um trabalho preventivo, sem espetacularização e respeito à Constituição e às leis. Afirmou ser a Lava-Jato uma “caixa preta”: “Todo MPF, no seu sistema único, tem 40 terabytes, Curitiba tem 350 terabytes, e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados, ninguém sabe como foi escolhidos, quais os critérios e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos.”