O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) participou hoje, 12 de novembro, em Brasília, do Seminário Internacional sobre Segurança de Barragens. O objetivo do evento, promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), foi debater questões relacionadas à regulação, fiscalização, implantação, gerenciamento e impactos socioambientais desses empreendimentos.

A coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Caoma), promotora de Justiça Andressa Lanchotti, integrou o painel “A atuação dos órgãos de controle na segurança de barragens dos setores de geração de energia, de mineração e de usos múltiplos dos recursos hídricos”, do qual também participaram o coordenador-geral de Auditoria das Áreas de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente – Diretoria de Auditorias de Políticas de Infraestrutura (CGU), Stenio Cezar Duarte; o procurador da República, José Adércio Leite Sampaio; o secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (TCU), Manoel Moreira de Souza Neto; o secretário de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (TC), Uriel de Almeida Papa, e o consultor legislativo do Senado Federal Luiz Alberto da Cunha Bustamante (moderador das exposições)

Andressa Lanchotti expôs sobre os “Desastres de mineração em Minas Gerais: estudos de cenários de ruptura não tão hipotéticos assim”. Lanchotti fez um breve relato sobre a situação das barragens no estado e como tem sido a atuação do Ministério Público na prevenção de outros desastres.

Durante sua apresentação, a promotora de Justiça também salientou a necessidade urgente de mudança no sistema atual de cerificação. “Esse sistema precisa ser verdadeiramente independente. Quem deve fazer a gestão da segurança de barragens é o empreendedor, às suas expensas, mas a fiscalização deve ser feita pelo Poder Público”, afirmou.