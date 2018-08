Na sexta-feira passada (3), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna (Cedef) e de Promotorias de Justiça da Região Metropolitana de Belo Horizonte, reuniu-se com representantes de 11 municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Calcário (Cisrec) para discutir a implantação de programa regional de controle populacional de cães e gatos em área urbana, conforme previsto pela Lei Estadual 21.970.

O encontrou aconteceu na Procuradoria-Geral de Justiça, na capital mineira. Estiveram presentes prefeitos, secretários e procuradores municipais de Capim Branco, Confins, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Santana do Riacho, São José da Lapa, Ribeirão das Neves e Vespasiano. Compareceu também a médica-veterinária Ana Liz Bastos, representando o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG).

Pelo MPMG, participaram a coordenadora da Cedef, Luciana Imaculada de Paula, e os promotores de Justiça Mirella Giovanetti, Adriana Julia de Souza, Ana Claudia Lopes e Ronaldo Assis Crawford.

Na oportunidade, o MPMG apresentou aos participantes proposta de solução consensual da questão, mediante assinatura de Termo de Compromisso Positivo, que prevê, entre outras ações a cargo dos municípios, o uso compartilhado de uma unidade móvel de castração, a conscientização da população acerca de conceitos de guarda responsável de animais domésticos, o registro e o controle de animais em área urbana e a fiscalização e controle de pessoas físicas e jurídicas que comercializam cães e gatos.