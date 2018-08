Em agosto do ano passado, a Prefeitura de Formiga apresentou um projeto de lei à Câmara Municipal solicitando autorização para pleitear um financiamento junto ao BDMG para construir a nova sede do Executivo. Com o novo prédio, a Administração Municipal esperaria economizar mais de R$400 mil por ano com aluguel. O projeto foi aprovado e o contrato já assinado com o BDMG.

Recentemente, a Prefeitura, preocupada em melhorar os atendimentos na área da saúde, resolveu mudar de plano e substituir a construção da sede própria do Executivo por dois postos de saúde e uma sede própria para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps). A Administração Municipal fez contato com o BDMG que autorizou a mudança dos projetos de engenharia, que já estão em fase final de elaboração. Assim que o banco aprovar os projetos, um novo projeto de lei para receber os recursos será encaminhado à Câmara.

O Caps e um dos postos de saúde serão construídos em um mesmo terreno, no Bairro Bela Vista. Já a outra unidade será feita no Nossa Senhora de Lourdes.