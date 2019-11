A combinação de temperaturas acima da média histórica em Minas Gerais e a presença de água parada mesmo em períodos de seca pode ter contribuído para que o mosquito Aedes aegypti tenha encontrado, em 2019, condições ideais de reprodução, mesmo nos meses em que, tradicionalmente, o vetor costumava desaparecer do mapa.

A mudança climática, com termômetros marcando, em média, 1,7°C a mais que o registrado em anos anteriores, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), coincide com a instalação de uma epidemia de dengue que caminha para ser a pior da história no Estado.

Dados da Secretaria de Estado de Saúde, registrados até 18 de novembro, revelam que, por dia, em média, 1.505 pessoas foram contaminadas pela dengue neste ano em Minas. Especialistas atribuem o grande número de casos principalmente à reintrodução do sorotipo Den-2, que não circulava havia anos no país. No entanto, a epidemia de 2019 teve uma característica peculiar: em dez anos, esta é a primeira vez que os registros de dengue atingem o ápice entre abril e maio, meses em que, historicamente, o surto costuma perder força.

“Essa epidemia foi prolongada, provavelmente, porque a temperatura permitiu isso. Pode ser um reflexo do clima”, analisa Mauro Martins Teixeira, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Dengue (INTC em Dengue), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).