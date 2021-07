O WhatsApp iniciou, na quarta-feira (14), testes do novo formato do aplicativo na versão web. A novidade muda o funcionamento no computador, que antes dependia de conexão com o celular.

A versão beta está disponível para um pequeno grupo de pessoas, em todo o mundo.

Com a novidade, os usuários poderão acessar o aplicativo em outros aparelhos, sem a necessidade de o smartphone estar conectado à internet. Assim, o app se transformará em uma multiplataforma e se tornará mais parecida com o concorrente Telegram.

Mudanças na conexão

Ao iniciar a conexão do smartphone ao WhatsApp Web em outro aparelho, a leitura do QR code continuará sendo necessária. A diferença é que, agora, será obrigatório uma autenticação biométrica para entrada na multiplataforma.

Com o objetivo de dificultar a clonagem ou roubo de contas, será solicitado ao usuário um reconhecimento facial ou impressão digital, se ativada no celular.

Em caso de suspeita de acesso indesejado, ao realizar o login o aplicativo exibirá uma lista de dispositivos cadastrados na conta. Assim, o usuário poderá desativar o login de forma remota.

Como medida adicional de segurança, todos os dispositivos complementares serão automaticamente desconectados se o usuário trocar de celular, ou se outra pessoa acessar sua conta por outro smartphone.

Entenda a diferença entre as versões

O smartphone continuará sendo o dispositivo principal da conta. Entretanto, com a nova versão em teste, até quatro dispositivos diferentes poderão acessar o aplicativo de forma independente, pela mesma conta.

Hoje, o WhatsApp Web é completamente dependente do smartphone, como “espelho” do aplicativo no computador. Desta forma, quando o celular é desconectado da internet ou acaba a bateria, o acesso à plataforma é impossibilitado.

Fonte: Estado de Minas