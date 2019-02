O Banco Municipal de Alimentos recebeu nessa sexta-feira (15), a doação de 260 mudas de hortaliças do Projeto Prato Cheio, do Grupo EJC (Encontro Jovens com Cristo) da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

Elas serão plantadas nas unidades do “Horta Urbana” de Formiga.

Na oportunidade, o grupo também repassou ao banco 50 quilos de alimentos (pepino, pimentão, leite e macarrão) que serão encaminhados para entidades formiguenses.