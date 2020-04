No livro Memorial do Convento, de José Saramago (Obras Completas, 1, São Paulo: Companhia das Letras, 2014), na página 382, consta a afirmação: “Tudo no mundo está dando respostas, o que demora é o tempo das perguntas”.

É, se o mundo nos dá as respostas, o que temos feito de errado para acontecer uma pandemia nas proporções da atual? A pandemia do coronavírus, de repente, alterou todo quadro social e econômico do mundo. As autoridades sanitárias determinaram medidas para amenizar o efeito do vírus e evitar a saturação dos sistemas de saúde, como o isolamento social (parcial ou total), proibição de aglomerações, o distanciamento em público, uso de máscaras.

Com o isolamento, as empresas pararam e toda a logística de produção, distribuição e de serviços foi afetada. Somente foi autorizado o funcionamento dos negócios essenciais (supermercados, drogarias, etc.), mas com regras de higiene e de limitações para evitar acúmulo de pessoas.

Os restaurantes e bares fechados foram autorizados a trabalhar com entrega ou retirada no balcão, com isso tiveram de utilizar o comércio eletrônico (redes sociais para receber pedidos).