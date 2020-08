Morreu na noite dessa quarta-feira (12) a mulher de 41 anos que foi baleada pelo companheiro de 34, que tirou a própria vida após o crime em Carmo do Cajuru.

De acordo com o G1, a informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD). O crime ocorreu no bairro Vitória, segundo a Polícia Civil.

A vítima havia sido socorrida com vida e encaminhada em estado grave para a Sala Vermelha do CSSJD, onde faleceu. A unidade não informou mais detalhes sobre a morte da paciente.

O crime:

O delegado que está à frente do caso, Wesley Amaral Castro, contou que o casal se conhecia há pouco mais de um ano. Eles estavam casados há oito meses, mas o relacionamento era conturbado, de acordo com as apurações.