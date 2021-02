Uma mulher de 52 anos caiu na calha do córrego localizado na rua Mercúrio, bairro Niterói, em Divinópolis, nesta terça-feira (2).

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros composta por três militares compareceu no local, em apoio a uma equipe da Unidade de Suporte Básico (USB), para socorrer a vítima.

De acordo com o Cobom, a mulher estava consciente. Com a utilização de técnicas de resgate e içamento, os militares retiraram a vítima da calha e a repassaram à equipe do Samu, para prosseguimento ao atendimento pré-hospitalar.

A mulher foi imobilizada e encaminhada para a UPA Padre Roberto.