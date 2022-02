Uma mulher de 29 anos foi presa na noite dessa quarta-feira (16) em Crucilândia, na região Central do Estado, após cortar o pênis do ex-companheiro durante a relação sexual. Após o crime, ela mesmo procurou a Polícia Militar com a faca utilizada.

A mulher contou aos policiais que planejou o crime após saber do filho que a vítima abusava sexualmente da criança de 4 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe ficou sabendo pelo próprio filho. Ele contou para a mãe que o ex-companheiro colocava o órgão genital na boca dele, além de introduzir o dedo no ânus. Após ouvir o relato, ela planejou o crime e foi até a casa do homem para manterem relação sexual.

Durante o ato, ela pegou uma faca e cortou o pênis dele. Em seguida, foi até a polícia com o objeto usado no crime e contou o que ocorreu. O homem foi encaminhado para o hospital da cidade, mas como apresentava ferimento profundo, precisou ser transferido para o Hospital Regional de Betim.