A mulher que foi presa suspeita de atear fogo a um motorista de ônibus em Anápolis, a 55 km de Goiânia, disse que tomou a atitude porque era zombada por funcionários da empresa de transporte público pelo fato de ela ter mau hálito, segundo a delegada Cynthia Cristiane.

As câmeras de segurança registraram quando, nessa quarta-feira (1º), a mulher se aproxima do ônibus, que estava parado dentro do terminal. Em seguida, ela joga etanol na cabine e coloca fogo. Depois, há uma explosão e o motorista fica com o corpo em chamas. O vídeo mostra o desespero de passageiros.

Segundo a família, o estado de saúde do motorista Walisson Barbosa dos Santos, de 35 anos, é gravíssimo, nesta quinta-feira (2). Ele teve 80% do corpo queimado e passou por cirurgia no Hospital Estadual e Anápolis. Atualmente, está sedado e intubado.

A mulher foi segurada por populares até a chegada da Polícia Militar, que a levou para a delegacia. Durante depoimento, ela alegou que funcionários sempre cobriam o nariz quando ela passava pelo terminal e, na quarta-feira, quando ocorreu o crime, Walisson Barbosa teria repetido o gesto na frente dela.