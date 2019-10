Uma mulher de 37 anos foi agredida por um homem na manhã deste domingo (6), na rua Dona Dorotéia, bairro Água Vermelha, em Formiga.

O Samu foi acionado e a vítima foi encontrada pela equipe com lesão no crânio e fratura no braço esquerdo.

De acordo com o Samu, ela estava consciente e foi agredida por um objeto de madeira. A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe, foi imobilizada e encaminhada para a UPA.

A Polícia Militar esteve no local e prendeu em flagrante o suspeito/agressor, que é um conhecido da vítima. Ele teria pulado o muro da casa para agredí-la.

O motivo da agressão não foi informado.