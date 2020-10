Na madrugada de sábado (17), por volta das 02h30, a PM compareceu a uma casa do bairro Macedos, onde uma mulher de 26 anos havia sido ameaçada e agredida pelo seu ex-companheiro, de 33, por causa do fim do relacionamento.

Apesar da confusão, ela não sofreu lesões. O infrator fugiu do local assim que os militares foram acionados, mas foi devidamente identificado e responderá na Justiça pelo crime.

Fonte: Vertical FM