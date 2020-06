Da Redação

Uma mulher de 34 anos foi socorrida pelo Samu na noite de sábado (13), após ser agredida pelo ex-namorado.

A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 21h38 para atendimento da vítima na rua Maria Francisca de Jesus, bairro Industrial, em Formiga.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga atendeu a mulher que estava consciente, com hematoma na perna esquerda, queixando-se de dor na cabeça e no braço esquerdo. Durante o atendimento, ela relatou aos profissionais do Samu que o autor da agressão foi o ex-namorado dela.