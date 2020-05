Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada pela Polícia Militar na manhã deste domingo (3), por volta das 06h30, no bairro Brasília, em Arcos.

De acordo com informações do site Portal Arcos, um homem de 33 anos agrediu a cunhada dele, de 39 anos, usando uma pedra grande de concreto. A mulher sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrida por uma equipe do Samu.

No momento do atendimento a vítima estava consciente, porém um pouco confusa, muito agitada e ferida na testa. Após receber os primeiros atendimentos, a mulher foi encaminhada para o hospital.

A esposa do agressor também foi vítima na ocorrência, porém não sofreu lesões graves.