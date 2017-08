Da Redação

Uma adolescente de 16 anos foi vítima de tentativa de homicídio, na manhã desta terça-feira (8), no bairro Rosário.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi alvejada com seis tiros que atingiram a perna, o braço, o abdômen e o peita dela . De acordo com familiares da adolescente, o autor do crime seria um menor que teria usado a arma do irmão dele.

Ainda segundo os familiares da jovem, ela foi socorrida ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) pelo irmão do menor. Não há informações sobre o estado de saúde da adolescente.

O Últimas Notícias aguarda o pronunciamento do 63º Batalhão da Polícia Militar sobre o caso.