Uma mulher de 54 anos foi atropelada, na noite desta quarta-feira (4), em Formiga. O acidente ocorreu na avenida Tabelião Juca Almeida.

A Polícia Militar compareceu no local e apurou que a vítima atravessava a faixa de pedestres quando foi atropelada por uma motocicleta Honda CG, conduzida por um homem, de 30 anos, que transitava pela avenida, sentido centro/bairro.

Com o impacto, a vítima foi jogada ao solo. A mulher foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Atendimento, onde deu entrada inconsciente, sofrendo convulsões e com suspeita de fratura no crânio.

O veículo foi apreendido e o condutor conduzido até a Polícia Civil.