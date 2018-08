O Samu atendeu duas pessoas que ficaram feridas em um acidente de trânsito no bairro Passa Tempo em Campo Belo. A colisão envolvendo um carro e um caminhão foi registrada no início da tarde desta sexta-feira (3). As duas ambulâncias do município foram empenhadas para o atendimento.

A vítima atendida pela USA é uma mulher de aproximadamente 30 anos. Segundo populares, a paciente e um bebê foram arremessados para fora do veículo. A mulher teve um afundamento no crânio, além de escoriações. A paciente foi levada para a Santa Casa do município após ser atendida pela equipe do Samu. O bebê foi socorrido por terceiros, antes da chegada da ambulância.

O paciente atendido pela USB é um homem de 37 anos, que se queixava de dor lombar. Ele foi atendido e levado pela equipe para a UPA.