Uma jovem de 19 anos foi chamada de “macaca” por uma suspeita após postar fotos de produtos de sex shop de maneira equivocada em um grupo de cuidadores de idosos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (29). Um boletim de ocorrência por injúria racial foi registrado pela Polícia Militar e entregue à Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima compareceu a uma base de segurança comunitária e contou que assim que percebeu que fez a postagem no grupo errado, ela apagou as fotos e pediu desculpas pelo ocorrido.

Uma outra mulher, que fazia parte do grupo, fez comentários desaprovando a postagem da jovem. Na sequência, ela enviou um áudio no número particular da vítima com xingamentos de baixo calão.

Em um dos áudios a jovem foi chamada de “macaca” e a suspeita também a chamou de negra de uma “forma depreciativa”, segundo o BO. A ocorrência junto dos áudios e do telefone da suspeita foram entregues à Polícia Civil para investigações.