Uma mulher de 44 anos foi detida no Centro de Formiga na quinta-feira (29) por suspeita de estelionato. No apartamento dela, na rua dos Viajantes, a Polícia Militar encontrou aparelhos eletroeletrônicos comprados com o documento de outra pessoa.

A PM informou que chegou até a suspeita depois que a vítima, uma mulher de 44 anos, denunciou que perdeu o documento de identidade há uma semana e que uma pessoa estaria se passando por ela para realizar compras na cidade.

Os policiais foram até uma das lojas onde uma das compras foi feita. Após colher informações chegou até o endereço da suspeita. Durante a abordagem, a mulher assumiu ter feito as compras utilizando o documento, segundo a polícia.

Ela confessou ainda ter comprado outras materiais usando o documento da vítima, mas que eles foram vendidos para uma loja que compra móveis usados da cidade. Ela foi detida e levada à delegacia.