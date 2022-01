Uma mulher de 50 anos foi encontrada morta em um campo de futebol com uma mordida no lado direito do pescoço na madrugada deste domingo (16). O caso foi registrado no Campo do Pedra Branca, no bairro de mesmo nome, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ex-companheiro dela, um homem de 32 anos, foi indiciado pelo crime.

Uma testemunha contou à Polícia Militar que, por volta das 2h, ouviu uma mulher chorando, pedindo socorro e gritando: “para, amor!”. Depois disso, não ouviu mais nada por causa da música de um bar.

Por volta das 6h, a PM foi acionada para o local, onde encontrou a mulher já sem vida. Além da mordida no pescoço, ela apresentava sangramento nasal. A causa da morte não foi esclarecida, e um exame será realizado para detectar se houve traumatismo craniano.

Ex- companheiro é suspeito

Policiais militares encontraram o filho da vítima, que informou que a mãe estava se relacionando com um homem de 32 anos. O parente relatou que nunca presenciou comportamento agressivo da parte dele. Entretanto, ultimamente a mãe vinha reclamando que o homem vinha mandando mensagens ameaçadoras para ela.