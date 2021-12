Uma mulher de 34 anos chamou a polícia denunciando ter sido estuprada pelo vizinho, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (26).

A vítima estava bastante transtornada e contou aos militares que estava em um bar de Venda Nova, em Belo Horizonte, ingerindo bebida alcoólica com dois amigos, sendo que um deles estava de carro.

O trio foi até a Lagoa do Morro em Vespasiano para continuar bebendo. No local o amigo que estava de carro foi embora e a vítima ficou sozinha com o suspeito.

Ainda de acordo com a versão da mulher, os dois decidiram ir embora na madrugada. Como não conseguiram carro de aplicativo, eles voltaram a pé. Durante o trajeto, a vítima disse que foi pega pelo suspeito e levada a um porão, onde o vizinho a estuprou.