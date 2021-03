Nesta terça-feira (9), a Polícia Civil indiciou uma mulher, de 51 anos, suspeita de cometer estupro de vulnerável contra o próprio sobrinho, de 15 anos, à época com 9, em Formiga

A investigada foi presa no dia 2 deste mês, durante abordagem de policiais militares. Contra ela já havia a medida judicial representada pela PCMG no âmbito da investigação policial.

As investigações iniciaram em janeiro deste ano, quando a vítima, acompanhada de representante legal, procurou a delegacia. De acordo com levantamentos, os abusos teriam ocorrido desde os 9 anos da criança, atualmente com 15, quando ela morava com os avós e a suspeita, contudo, teria tentado abusar do adolescente outras vezes, sendo a última no início deste ano. Na ocasião, ela teria coagido o sobrinho com uma faca, o obrigando a permitir carícias.

“Segundo os relatos da vítima, a suspeita o acariciava enquanto ele dormia, e o ameaçava de morte caso ele denunciasse os abusos ou mudasse de residência”, explicou a delegada responsável, Luciana de Sousa Silva Correa, ao informar que “o inquérito foi concluído e remetido à Justiça, com o indiciamento da investigada pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável com causa de aumento de pena por ser tia da vítima”.