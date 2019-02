Uma mulher de 33 anos foi morta com uma facada no pescoço, no início da manhã deste domingo (10), no bairro Granja Werneck, na região Norte de Belo Horizonte. O ex-marido é o suspeito do crime.

Familiares da vítima acionaram a Polícia Militar, após receberem um áudio de WhatsApp do suspeito, confessando o assassinato e informando o local onde o corpo foi deixado, na Estrada do Sanatório. A PM encontrou uma faca suja de sangue, que provavelmente foi utilizada na ação, em um barranco.

A família da mulher percebeu ainda que os carros do homem e do irmão dele não estavam na garagem da casa onde ambos moram, durante a manhã. Ninguém foi encontrado na casa.

O homem, de 33 anos, está foragido, junto ao possível cúmplice. O casal tem juntos três filhos menores de idade, que estão com os parentes da mulher.