Uma mulher, de 32 anos, foi morta a pauladas na manhã desse sábado (25), em Itaúna.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado no povoado de Sumidouro, zona rural da cidade, e o principal suspeito é o marido da vítima, de 46 anos, que nega ter cometido o crime.

Ao portal G1 a PM informou que o corpo da mulher foi encontrado caído no quarto dela, todo ensanguentado. Já o suspeito estava em outro cômodo da casa com as roupas sujas de sangue e, segundo os militares, em estado de choque.

O homem foi preso e encaminhado para o presídio de Itaúna. O caso será investigado pela Polícia Civil.

IMPRIMIR