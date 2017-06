A vítima relatou que a agressora usou um canivete para roubar R$20, que estavam numa bolsa, fugindo em seguida com o dinheiro.

A vítima é garota deprograma e relatou que o desentendimento ocorreu às margens da BR-354. Ela foi encaminhada ao hospital por uma amiga.

Em rastreamento, os militares localizaram e prenderam a mulher, de 39 anos, pouco tempo depois, com as roupas sujas de sangue. Ela foi conduzida à Delegacia. O canivete usado no crime e a bolsa foram apreendidos.