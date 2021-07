Uma mulher foi presa por tentar apagar a tocha olímpica usando uma pistola d’água. Ela borrifou o líquido contido no brinquedo em um corredor de revezamento da tocha no leste do Japão, no domingo (4).

Kayoko Takahashi, de 53 anos, foi presa pela polícia na cidade de Mito, na província de Ibaraki, cerca de 100 quilômetros a nordeste de Tóquio, sob suspeita de obstrução forçada.

Um vídeo filmado por seu parceiro de 17 anos, Hotori Amano, mostra Takahashi esguichando líquido de uma pistola d’água e gritando “apague o fogo da tocha, sou contra as Olimpíadas de Tóquio!”.

Imediatamente depois, o pessoal de segurança correndo com o portador da tocha a detém e leva embora.

De acordo com relatos da mídia japonesa, Takahashi admitiu as acusações.

Amano, que conversou com a agência Reuters na terça-feira (6), disse que não fazia ideia de que sua namorada carregava uma pistola d’água e tinha planos de interromper o revezamento da tocha.

Ele também disse que o casal, de Hitachi, é contra a realização das Olimpíadas de Tóquio, mas veio assistir ao revezamento porque aprecia os eventos festivos.

As Olimpíadas de Tóquio estão programadas para começar em 23 de julho.

Fonte: G1