Uma mulher foi presa suspeita de tráfico de drogas com 60 kg de maconha dentro do carro, na BR-272, em Betim, nesse sábado (11).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes faziam uma fiscalização de rotina, no KM 353 quando abordaram um veículo GM/Captiva.

Durante vistoria a motorista apresentou certo nervosismo. Após buscas no interior do veículo com o auxílio de cães farejadores, os policiais encontraram dentro de um compartimento oculto, 88 tabletes de maconha, totalizando 60kg.

Ela disse aos agentes que pegou a droga na Paraguai, e que pretendia levar até a região metropolitana de Belo Horizonte. Ela relatou ainda que receberia R$ 7 mil pelo transporte.