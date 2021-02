Uma mulher de 27 anos foi presa na tarde dessa segunda-feira (15) em Belo Horizonte após enforcar o próprio filho, de três meses de idade, e filmar a ação. Ela se apresentou à delegacia após a polícia expedir um mandado de prisão preventiva contra ela.

A polícia tomou conhecimento do caso após o vídeo viralizar na internet e iniciou as diligências para apurar o crime. Para as autoridades, a mulher disse que filmou a agressão com a intenção de atingir o pai da criança, que é ex-companheiro dela.

A mulher, que vai responder pelo crime de tortura, já está no sistema prisional. A criança está bem e foi entregue ao pai.

Fonte: Itatiaia