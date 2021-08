Uma mulher de 42 anos foi presa nesta semana no interior de Minas por um crime cometido há 20 anos, em 2001. Ela foi capturada na terça-feira (24) em Jaíba, município com 40 mil habitantes do Norte mineiro. Nessa mesma cidade, um jovem de 23 anos foi assassinado após esbarrar e derrubar o celular do algoz, que também foi detido pela polícia.

A prisão da mulher ocorreu na zona rural de Jaíba. Ela estava foragida desde 2017, depois de ter sido condenada pelo crime de homicídio ocorrido há 20 anos.

O delegado Marconi Vieira esclarece que os policiais receberam denúncias informando que ela estaria circulando pela cidade.

Ao ser presa, a mulher contou aos policiais que, na época do crime, tentava separar uma briga entre os primos e foi agredida, motivo pelo qual teria atirado contra eles com uma espingarda.