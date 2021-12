Uma mulher de 26 anos foi presa nesse sábado (18) suspeita de abusar sexualmente da própria filha, de 8 anos, em Botelhos (MG). Dois mandados, um de busca e apreensão e outro de prisão preventiva, foram cumpridos pela Polícia Federal.

Segundo a PF, as investigações começaram com o recebimento de uma notícia de crime no dia 10 de dezembro depois que um brasileiro de 29 anos foi preso nos Estados Unidos por manter armazenados diversos arquivos de imagem e vídeo retratando cenas sexuais e de estupro de uma criança por uma mulher.

A Polícia brasileira foi alertada por meio da Homeland Security Investigations (HSI) da Embaixada dos Estados Unidos da América em Brasília.

Conforme a PF, durante a operação, foram apreendidos um computador e um telefone celular que serão submetidos à perícia.