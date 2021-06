Uma mulher, de 28 anos, foi presa em flagrante após tentar matar o companheiro com pedradas na cabeça na rua da Bahia, no bairro Funcionários, no Centro de Belo Horizonte. Ambos seriam moradores em situação de rua. A ação foi percebida por militares na noite dessa terça-feira (29).

Depois de bater na cabeça do companheiro, a mulher correu em direção à Avenida Afonso Pena, mas foi contida pelos policiais. Com extensa ficha criminal, como tentativa de homicídio a outro homem, furtos e agressões, a mulher teria afirmado que era agredida pelo homem.

A Sargento Gabriele Sales atendeu a ocorrência. “Vimos a mulher agredindo a vítima com uma pedra grande. Quando nos aproximamos, ela lançou a pedra nele e saiu correndo. Prestamos também socorro ao homem, que estava caído no chão”.