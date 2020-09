Uma jovem de 27 anos foi presa na segunda-feira (14), em Nova Serrana, por suspeita de abandono de incapaz.

Segundo a Polícia Militar, ela teria saído de casa na última sexta-feira (11) e deixado sozinhos os filhos de 3 e 7 anos, durante todo o final de semana. Após denúncia, a polícia chegou até a residência dela no Bairro Buritis.

No local, os militares constataram que as crianças estavam sozinhas e em condições extremamente desumanas. A Polícia informou também, que segundo as próprias crianças, a mãe não havia retornado do final de semana e o pai deles, às vezes, ia na casa levar comida.

Diante das informações, a equipe chamou o Conselho Tutelar. No decorrer da ocorrência, a jovem foi localizada e presa pela polícia.