Da Redação

Uma mulher de 32 anos foi presa nessa quarta-feira (28), na rua Hugo Ben-Hur, no Alto da Praia.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar para a imprensa, na abordagem, ela estava acompanhada de um adolescente de 12 anos, ambos conhecidos no bairro por traficar drogas. Com a dupla, foram apreendidas 65 pedras de crack, embaladas para a venda e um tablete de maconha.

Além do tráfico de drogas, a mulher foi presa por corrupção de menor. O adolescente e as drogas foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.