Uma mulher foi presa por policiais civis pelo crime de estupro na segunda-feira (23), em Silva Jardim (RJ). De acordo com investigações da 120ª DP, ela é suspeita de submeter as duas filhas, de 10 e 15 anos, a encontros sexuais com homens em troca de dinheiro ou alguma vantagem.

Ainda de acordo com a polícia, as relações, que normalmente eram com homens em idade avançada, ocorriam em matagais e casas abandonadas.

A mulher foi presa após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com os agentes, a ação na segunda-feira foi em cumprimento de mandado de prisão preventiva.