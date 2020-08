A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado por volta das 19h30 de domingo (16), para atendimento de uma vítima de agressão física, na Comunidade de Corumbá, área rural de Pains.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento de uma mulher de 56 anos. A vítima estava consciente, com pressão arterial alterada, apresentando um corte na testa com necessidade de sutura (pontos).

A mulher recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Pains.

A PM não divulgou informações sobre o crime de agressão.