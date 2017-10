Da redação

Uma mulher, de 35 anos, foi assaltada no final da manhã desta quarta-feira (4) na rua Paulo de Brito, em Formiga.

A vítima informou ao portal que foi surpreendida por três homens. Eles estavam em uma camionete roubada com placa de Boa Esperança.

Os suspeitos abandonaram o veículo em que estavam, uma camionete Fiat Strada, no local do assalto e levaram a camionete em que a vítima estava, um outro veículo do mesmo modelo.

Além do veículo, os homens levaram ainda a bolsa da mulher com documentos e celular. Os indivíduos ainda utilizaram o veículo da vítima para cometer outros assaltos. Um deles em um restaurante na comunidade rural de Rodrigues.

Após cometerem os assaltados, os suspeitos abandonaram o veículo com dois pneus estourados. O veículo foi recuperado pela Polícia Militar alguns quilômetros após a comunidade de Rodrigues.

Até o momento ninguém foi preso e a Polícia Militar continua em rastreamento.