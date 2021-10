Redação UN

Uma mulher de 31 anos foi vítima do golpe do falso aluguel em Formiga. Ela teria feito uma transferência bancária no valor de R$550 para o estelionatário, acreditando que ele seria o proprietário do imóvel em que ela reside.

A vítima foi até a Base Comunitária da Polícia Militar, na área central, para fazer o boletim de ocorrência.