Após receber um bilhete com o pedido de socorro de uma mulher, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem que a mantinha em cárcere privado nessa terça-feira (29) em Brasília.

Segundo a corporação, a vítima ligou pedindo socorro porque estava sendo mantida em cárcere privado. Os militares foram até o apartamento, que fica na Asa Norte da cidade, mas não foram atendidos ao baterem na porta. Após algumas tentativas de contato, a mulher jogou um bilhete por baixo da porta que dizia: “Estou trancada! Aqui está cheio de arma! Hoje já houve agressão! Ele tem problemas psiquiátricos também!”.

Com a situação, um policial negociador e o Batalhão de Operações Especiais foram ao local para libertar a mulher. Um homem, então, saiu do apartamento e tentou impedir a entrada dos policiais, alegando que estava tudo bem e que a mulher estaria deitada e não poderia conversar com os agentes.

Os militares, então, entraram na casa e detiveram o suspeito. A vítima, que estava no sofá, indicou aos policiais o local onde o homem mantinha as armas que usava para ameaçá-la. Segundo ela, o suspeito a proibia de sair da casa e de entrar em contato com outras pessoas e usava o armamento para intimidá-la.