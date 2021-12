Um acidente envolvendo um automóvel resultou na morte de um homem, na quarta-feira (22) em Pouso Alegre. A vítima tinha 52 anos, era casado e tinha dois filhos.

O acidente ocorreu na Avenida Beata de Paula, via que liga o bairro Fátima à BR-459. Agnaldo era motorista na empresa de recapagem de pneus Pousoban, que fica em frente ao Mart Minas. Ele deixou o caminhão em que trabalhava no pátio, apanhou sua bicicleta e pretendia ir para casa.

Quando fechava o portão, foi surpreendido por um automóvel em alta velocidade que o atropelou. Segundo imagens de câmeras de segurança, o veículo veio da BR-459, teria rodopiado na pista e prensou a vítima no portão e muro da empresa. Ele teve morte no local e socorristas do Corpo de Bombeiros confirmaram o óbito.

O automóvel era ocupado por duas mulheres. Elas tiveram ferimentos leves e foram conduzidas para o Pronto Socorro do Hospital Samuel Libânio. A vítima foi levada para o IML para ser submetida a necropsia, para depois ser liberado para sepultamento.