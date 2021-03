Uma mulher ficou ferida no início da noite desta sexta-feira (5), após um veículo Citroen C3 cair em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros na BR-354, em Córrego Danta. O acidente aconteceu por volta das 19h, próximo ao trevo de acesso a BR-262.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo seguia sentido BR-262/Bambuí, quando saiu da pista e caiu na ribanceira.

Com o impacto do acidente, a vítima ficou presa às ferragens e foi retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros de Campos Altos. Ela foi imobilizada e encaminhada com ferimentos leves, pelo SAMU para o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambuí.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.