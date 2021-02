Uma mulher, de 57 anos, ficou ferida na manhã desta terça-feira (16) após sofrer um acidente de trânsito no km 370 da BR-354.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo I30, com placas de Carmo do Paranaíba, seguia deslocando de Bambuí para Carmo do Paranaíba, quando próximo ao trevo de Santa Rosa da Serra a motorista perdeu o controle direcional do veículo, que capotou e caiu em um barranco de aproximadamente 5 metros de altura, às margens da rodovia.



A motorista sofreu ferimentos e foi encaminhada para Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Campos Altos por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Campos Altos.



Fonte: Tapiraí TV