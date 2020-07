Uma mulher, de 39 anos, ficou ferida após o carro que ela conduzia capotar na MG-050.

O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (23), na altura do km 157, em Divinópolis.

De acordo com o Samu, ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) socorreu a vítima, que estava consciente, queixando de dor torácica e com ferimentos na boca e no rosto.

Ela recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para o Complexo de Saúde São João de Deus.