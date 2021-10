Na noite desta sexta-feira (1º) o SAMU foi acionado para atendimento de um atropelamento, próximo à Rodoviária, em Formiga.

Ao chegar no local, a equipe de apoio fez o atendimento de uma mulher, de 50 anos. Ela estava consciente, com hematoma no rosto.

A vítima relatou também ter sido agredida pelo companheiro.

Após receber os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a UPA de Formiga.