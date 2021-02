Uma mulher ficou ferida após o veículo que ela conduzia capotar na altura do km 207 da MG-050, sentido Córrego Fundo, na manhã desta terça-feira (16).

O 5° Pelotão de Bombeiros da cidade de Formiga foi acionado para socorrer a vítima.

De acordo com a equipe, o veículo saiu da pista de rolagem, e capotou. No local, a vítima estava dentro do veículo aguardando o resgate.

A condutora estava com escoriações e dor nos membros inferiores. Os sinais vitais da vítima foram monitorados durante o trajeto até a UPA de Formiga, onde a equipe médica plantonista assumiu os cuidados.