Três ocupantes de um automóvel Fiat / Uno, emplacado em Belo Horizonte, sofreram um acidente na tarde desta quarta (16), na MG-050. Uma mulher ficou gravemente ferida.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo sentido Pimenta/Córrego Fundo quando na altura do KM 217, ao aproximar-se do trevo de acesso à rodovia de ligação LMG 893 no balneário Furnastur, o condutor de 47 anos foi surpreendido quando uma caminhonete Hilux Prata, que aguardava no trevo a oportunidade de cruzar a pista, iniciou o cruzamento.

Não foi possível evitar a colisão com o Uno que, devido ao impacto, capotou no asfalto e parou fora da rodovia sobre o mato.

Uma passageira do Uno, de 36 anos, ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida pelo Samu de Formiga e encaminhada para o hospital.