Um acidente foi registrado na noite de segunda-feira (31), na rodovia BR-354, no trevo do “Pulo do Gato”, em Arcos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um VW/Quantum com placa de Campo Belo, seguia de Arcos para Formiga, quando na altura do km 474, o condutor de 60 anos, após passar pelo semáforo, realizou uma conversão à esquerda com intuito de acessar a Avenida Felisbina Vieira, contudo em local proibido. O veículo colidiu com um Fusca, de Arcos, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, a passageira do Fusca, de 38 anos, sofreu um corte na testa e machucou a perna direita e foi socorrida pelo Samu de Arcos, já o condutor do Quantum não se feriu.

Durante consulta no sistema, foi verificado que o condutor do Fusca estava com sua C.N.H vencida desde janeiro de 2017. Ele foi multado em R$ 675,32 e perdeu 17 pontos na C.N.H.

Já o condutor do Quantum, por ter realizado a manobra em local proibido foi multado em R$ 195,23 e perdeu 5 pontos na C.N.H.