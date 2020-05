Uma mulher de 51 anos ficou ferida no sábado (16), após sofrer um acidente de trânsito na BR-262, em Bom Despacho. O acidente aconteceu na altura do KM 487.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista de um Fiat/Uno perdeu o controle direcional do veículo que colidiu em uma árvore às margens da rodovia. Com o impacto, a mulher ficou presa às ferragens.

A vítima foi desencarcerada pelos bombeiros e socorrida pela equipe de restate da Triunfo Concebra e Samu. Ela sofreu escoriações na face e nos braços e estava com suspeita de fratura do fêmur esquerdo.

A mulher foi encaminhada para o pronto atendimento da Santa Casa de Bom Despacho.